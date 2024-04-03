Вдова и дочери Коби Брайанта показали, как отпраздновали Пасху в Диснейленде

Вдова Коби Брайанта поделилась в своих социальных сетях фотографиями с похода в парк развлечений. С момента трагической гибели баскетболиста Коби Брайнта и его дочери Джанны прошло уже четыре года. У спортсмена осталась жена Ванесса и трое детей. Вдова Брайанта изо всех сил старается держать себя в руках ради дочерей Натальи (21 год), Бьянки (7 лет) и Капри (4 года).

Практически всё своё время Ванесса посвящает девочкам, а праздники – любимое время семьи, чтобы собраться всем вместе и весело провести время.

В минувшее воскресенье в западных странах отпраздновали Пасху. Ванесса решила, что в этом году устроит праздник для дочерей прямо в Диснейленде. Компанию семье составила сестра Ванессы Софи.

Ванесса Брайант с детьми и сестрой Фото: Из личного архива Ванессы Брайант

В самом счастливом месте на этой планете, — подписала милый снимок Брайант.

Девочки оказались в восторге от Диснейленда. Они пообщались с любимыми принцессами, Микки и Минни Маус, а также прокатились на всех аттракционах, которые только можно себе представить.

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