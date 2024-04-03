Неустойчивая погода: Гидрометцентр предупреждает об осадках и сильном ветре в Москве

В начале апреля в Москве прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

В среду, 3 апреля, в столице пройдёт небольшой дождь, возможны сильные порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Будет тепло, до +15…+17 градусов.

В четверг ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный ветер до 15 метров в секунду. Днём в Москве температура составит +7…+9 градусов, а в ночь на пятницу похолодает до -3…+2 градусов.

Снова теплеть начнёт в выходные дни, отмечают метеорологи Гидрометцентра. Так, в воскресенье 7 апреля, воздух прогреется до +14 градусов.

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