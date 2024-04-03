Кейт Миддлтон рассказала публике о своём диагнозе из-за шантажа

22 марта принцесса выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что у неё рак. Делиться подробностями своего состояния принцесса Уэльская не стала, однако инсайдеры уверяют, что она борется с онкологическим заболеванием толстой кишки.

Оказалось, что Миддлтон не планировала делиться с общественностью известием о своём недуге, однако Кенсингтонский дворец стал получать угрозы о том, что диагноз принцессы всё равно рано или поздно всплывёт. Во избежание шантажа принцесса приняла решение лично рассказать о болезни.

С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон. У монаршей семьи не осталось иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение, — сообщил журналистам источник.

В утечке информации подозреваются три медсестры лондонской клиники, в которой ранее лежала Кейт. Известно, что сейчас служба безопасности дворца разбирается в случившемся.

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