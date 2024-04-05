Эксперт поделилась трюком, позволяющим за считаные секунды облегчить стойкую икоту

Икота может застать в самый неудачный момент: во время важных переговоров, на экзамене, в постели. Иглотерапевт Эйлин Ли поделилась малоизвестным трюком, позволяющим за считаные секунды справиться с этим недугом.

Икота представляет собой повторяющийся спазм диафрагмы, который сопровождается характерным звуком при смыкании голосовых связок. Диафрагма расположена под грудной клеткой, и эта мышца играет важную роль в процессе дыхания. Хотя до конца не ясно, почему мы икаем, эксперты предполагают, что свою роль могут играть низкий уровень углекислого газа в крови и раздражение нервов.

Чтобы справиться со стойкой икотой, людям часто рекомендуют выпить воды или задержать дыхание. Но, по словам Эйлин Ли, есть более действенный метод и связан он с давлением на определённые точки.

В первом случае нужно нажать мизинцами на небольшие углубления на внутренней стороне обеих бровей. На неё нужно давить в течение 30 секунд. Повторить упражнение следует пять раз.

Вторая точка расположена на ваших руках — это самая мясистая часть большого пальца на ладони. На неё тоже нужно давить в течение 30 секунд с повтором по пять раз.

Как поясняет эксперт, эти упражнения позволят расслабить диафрагму и избавиться от стойкой икоты.

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