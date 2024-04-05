Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы детям, больным раком

Принцесса Уэльская всегда отличалась большим сердцем и старалась помочь людям, которые столкнулись с этим непростым диагнозом. Оказывается, за несколько лет до того, как у неё обнаружили онкологию, Кейт пожертвовала свои волосы в организацию, которая занимается созданием париков для детей, болеющих раком.

Инсайдер сообщил, что в 2017 году принцесса анонимно передала около 17 сантиметров волос британской благотворительной организации The Little Princess Trust. Шесть лет назад Кейт подстригла свои волосы и попросила своего стилиста не выбрасывать обрезанные пряди.

Волосы Миддлтон были анонимно отправлены в фонд Little Princess Trust. Он бесплатно предоставляет парики детям и молодым людям в возрасте до 24 лет, которые потеряли волосы во время лечения от рака или столкнулись с выпадением волос, вызванным другими заболеваниями.

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