Во Дворце тенниса «Лужники» откроется выставка «Новое время»

18 апреля в новом Дворце тенниса «Лужники» откроется выставка современного искусства «Новое время». Она пройдёт в рамках проекта «Спорт+Арт», направленного на объединение спорта и искусства. Свои работы на выставке представят как уже зарекомендовавшие себя художники России, так и начинающие творцы.

Герои картин запечатлены в самых острых фазах спортивного движения: секунды перед появлением результата на табло, мгновения перед забитым в ворота соперника мячом… Художники показали моменты, когда у спортсмена нет и доли секунды на размышления. Он должен действовать здесь и сейчас.

Картины, представленные на нашей выставке, олицетворяют ритм жизни спортивного кластера, его современную инфраструктуру и будущее. Выставка «Новое время» стала первым среди запланированных нами культурных событий, которые будут регулярно проводиться в рамках проекта «Спорт + Арт», — отметила руководитель Центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина.

Посетить выставку можно до 31 мая. Работать экспозиция будет ежедневно с 7.00 до 23.00. Вход свободный.

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