Остерегайтесь клещей: эксперты назвали ключевые симптомы болезни Лайма

С приходом тепла люди больше любят бывать на свежем воздухе, но не следует забывать, что в весенние месяцы начинается сезон клещей. Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала ключевые симптомы болезни Лайма — заболевания, которое чаще всего передаётся человеку через укус инфицированного клеща.

Ранним симптомом опасной для жизни болезни является сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса. Она обычно появляется в течение одной-четырёх недель, но может проявиться и спустя три месяца после укуса.

Сыпь может быть плоской или слегка приподнятой и иметь розовый, красный или фиолетовый цвет на белой коже. На коричневой и чёрной коже сыпь труднее увидеть, и она может выглядеть как синяк.

К другим распространённым симптомам болезни Лайма относятся:

высокая температура;

ощущение жара и дрожи;

головная боль;

мышечная и суставная боль;

усталость и потеря энергии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.