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Остерегайтесь клещей: эксперты назвали ключевые симптомы болезни Лайма

Остерегайтесь клещей: эксперты назвали ключевые симптомы болезни Лайма
Эксперты назвали ключевые симптомы болезни Лайма
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С приходом тепла люди больше любят бывать на свежем воздухе, но не следует забывать, что в весенние месяцы начинается сезон клещей. Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала ключевые симптомы болезни Лайма — заболевания, которое чаще всего передаётся человеку через укус инфицированного клеща.

Ранним симптомом опасной для жизни болезни является сыпь круглой или овальной формы вокруг укуса. Она обычно появляется в течение одной-четырёх недель, но может проявиться и спустя три месяца после укуса.

Сыпь может быть плоской или слегка приподнятой и иметь розовый, красный или фиолетовый цвет на белой коже. На коричневой и чёрной коже сыпь труднее увидеть, и она может выглядеть как синяк.

К другим распространённым симптомам болезни Лайма относятся:

  • высокая температура;
  • ощущение жара и дрожи;
  • головная боль;
  • мышечная и суставная боль;
  • усталость и потеря энергии.
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