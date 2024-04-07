Эксперт по диабету рассказал, как снизить уровень сахара в крови всего за две минуты

Нередко у людей с диабетом после еды скачет уровень сахар в крови. Эксперт, известный под ником «Голос диабета», рассказала о простом методе, которые позволит быстро снизить высокие показатели.

По её словам, речь идёт о неспешной ходьбе. Новые исследования показывают, что прогулка всего лишь в течение двух-пяти минут после еды может значительно улучшить уровень сахара в крови.

Происходит следующее: наши мышцы начинают использовать глюкозу из еды, которую мы только что съели, для получения энергии. И, следовательно, происходит снижение уровня сахара в крови. Я знаю, что не всегда легко заниматься спортом после еды, но даже двухминутная прогулка окажет существенное влияние на показатели.

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