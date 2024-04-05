«Я скучаю»: Серена Уильямс призналась, что слишком эмоционально пережила уход из тенниса

В августе прошлого года 42-летняя спортсменка стала мамой во второй раз, и у неё было достаточно времени, чтобы принять решение относительно своего будущего в спорте. Официально свою карьеру Серена Уильямс так и не завершила. Последний раз она выступала на соревнованиях в 2022 году, а после сфокусировалась на семье.

Уильямс признаётся, что счастлива благодаря мужу и детям, однако по сей день сильно скучает по корту и по соревнованиям. Звезда тенниса уверена, что спорт всегда будет важнейшей частью её жизни.

Я скучаю по спорту. Теннис был моей первой любовью. Я никогда ничего не любила так сильно, как теннис. Когда ты в первых рядах, то даже не осознаёшь этого, потому что вокруг так много давления и стресса. Но ты каждый день выходишь на центральный корт, а там уже столько людей, которые хотят увидеть тебя, — поделилась Уильямс.

Пока спортсменка сосредоточена на воспитании детей, а речи о её возвращении в большой спорт не идёт. Уильямс не исключает, что однажды вновь ступит на корт, но вопрос о том, когда это случится, остаётся открытым.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.