По примеру Дженнифер Лопес: Еве Лонгории посоветовали застраховать ягодицы

Актриса прилетела на отдых в Париж. Говорят, что весна – лучшее время для путешествия в столицу всех влюблённых. Ева Лонгория решила проверить это лично, поэтому отправилась любоваться романтичными французскими пейзажами. У себя в блоге актриса делится фотоотчётом из своего путешествия.

Лонгория опубликовала снимок, который одновременно восхитил и удивил её поклонников. На кадрах актриса позирует спиной, стоя на балконе своего шикарного отеля.

Ева Лонгория Фото: Из личного архива Евы Лонгории

Весна в Париже, — написала Ева.

Подписчики актрисы обратили внимание на то, что с заднего ракурса Лонгория удивительно похожа на Дженнифер Лопес. Особенно заботливые поклонники посоветовали Еве взять пример с коллеги и застраховать свои ягодицы. Говорят, что сумма покрытия страховки Лопес составляет несколько сотен миллионов долларов. Вероятно, если Лонгория решится на подобный шаг, то ей понадобится сумма не меньше.

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