Травмы, скандалы и мошенничество: в Испании досрочно завершился чемпионат мира по сексу

Соревнования бывают разные, а некоторые из них заставляют содрогнуться даже самую искушённую публику. Так, в Испании досрочно завершился Чемпионат мир по сексу, организованный Шведской секс-федерацией. Изначально предполагалось, что его участники будут соревноваться в течение месяца, до 5 апреля, однако объявить победителей организаторам пришлось уже в конце марта.

Чемпионат проходил в испанской Малаге, а показать свои умения приехали «спортсмены» из девяти стран. Оказалось, что некоторые участники получили серьёзные травмы, при этом некоторые были дисквалифицированы за употребление наркотиков и алкоголя, что противоречит уставу соревнований. В результате разгорелся скандал — организаторов чемпионата обвинили в сутенёрстве и отказе выплатить положенные за участие в первенстве средства.

Награждение победителей Чемпионата мира по сексу Фото: youtube.com/@livesexhouse

Тем не менее победители свои титулы получили. Так, чемпионом мира по сексу среди мужчин стал Капитано Эрик из Италии, а среди женщин – шведка Науси Лав. Отдельные призы получили лучшие новички соревнований из Норвегии и Бразилии. Выступления конкурсантов оценивало специальное жюри, а награды будут вручены в 16 категориях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Врач назвала полезные продукты для улучшения сексуальной жизни