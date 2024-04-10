Атмосфера спортивного праздника: в Сочи открыли сезон летних стартов по триатлону

6 апреля в Сочи состоялась первая гонка Федерации триатлона России в летнем сезоне 2024. На старт «Лиги триатлона» вышли спортсмены-любители, которые показали свои силы в двух дистанциях – велогонке и беге. Соревнования прошли на трассе Сочинского автодрома в формате дуатлон-спринт: 5 км бег + 20 км велогонка + 2.5 км бег.

Победителем среди мужчин стал Евгений Тихонин, показавший результат 55:31. Первой среди женщин стала Мария Курченко. Её результат — 1:04:03. Кроме того, принять участие в первом летнем старте приехали и дети. 150 юных спортсменов соревновались на дистанциях, соответствующих возрастным категориям.

Евгений Тихонин Фото: Пресс-служба Федерации триатлона

В целом старт получился очень крутой: удачная погода, четкая организация и много поддержки на дистанции! Плюс, классные комментаторы, что всегда добавляет еще больше атмосферы спортивного праздника! Поэтому с большим удовольствием я бы и в следующем году приехал сюда поучаствовать в этом старте! – поделился своими впечатлениями от гонки Евгений Тихонин.

В 2024 году спортсменов ждёт ещё три гонки, которые состоятся в трёх городах России. Впереди всех любителей триатлона ждут соревнования в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

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