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Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга: футболист хочет получить миллионы долларов

Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга: футболист хочет получить миллионы долларов
Дэвид Бекхэм и Марк Уолберг
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Бывший футболист требует взыскать с компании актёра $ 18,8 млн. Дело между Дэвидом Бекхэмом и Марком Уолбергом тянется с 2020 года. Тогда спортсмен обратился в суд с иском о том, что фитнес-компания актёра нарушила условия рекламного контракта, заключённого между сторонами.

В иске утверждается, что с помощью Бекхэма организация извлекла выгоду и укрепила свою репутацию. За несколько лет прибыль компании выросла в несколько раз, однако за всё это время бывший футболист так и не получил положенную ему сумму. В июле 2022 года юристы Бекхэма потребовали с компании Уолберга перевести на счёт спортсмена $ 14,3 млн. Спустя год процесс был переведён в федеральный суд Калифорнии.

Теперь же дело получило продолжение, поскольку фитнес-компания деньги Бекхэму так и не выплатила. Следующий этап судебного разбирательства назначен на 25 января 2025 года. В иске содержится требование к компании Уолберга перечислить Бекхэму ещё больше — общую сумму неустоек за 2023, 2024 и 2025 годы.

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