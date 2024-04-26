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В Москве прогнозируются резкие температурные перепады

В Москве прогнозируются резкие температурные перепады
В Москве прогнозируются температурные перепады
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В Москве ожидаются погодные качели с осадками и температурными перепадами. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра.

В столицу пришёл очередной южный циклон, поэтому в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов, а в ночные часы опустится до +11…+13 градусов Цельсия.

В праздничные выходные погода наладится, однако ночи станут более прохладными — столбики термометров понизятся до +3…+8 градусов. Днём в условиях переменной облачности и отсутствия осадков воздух постепенно будет прогреваться до +16…+21 градуса.

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