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Король Карл III присвоил Кейт Миддлтон новый титул, чтобы поддержать её

Король Карл III присвоил Кейт Миддлтон новый титул, чтобы поддержать её
Кейт Миддлтон и король Карл III
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Несмотря на то что принцесса уже несколько месяцев не появляется на публике, это нисколько не умаляет её вклад в дело британской семьи. Король Карл III присвоил Кейт Миддлтон новый титул за помощь культурным организациям и интерес к искусству. В первую очередь это связано с тем, что принцесса является покровителем Королевского фотографического общества, Национальной портретной галереи и Альберт-холла.

Отныне на дипломатических приёмах или визитах представителей других стран Кейт будет появляться ещё и с медальоном Ордена Кавалеров Почёта, который основал Георг V в 1917 году. На отличительный знак овальной формы нанесены изображения щита с королевским гербом, рыцаря, короны и дуба.

Букингемский дворец отметил, что решение присвоить принцессе новый титул Карл принял ещё и для того, чтобы оказать ей поддержку на фоне проблем со здоровьем — сейчас Миддлтон проходит сложное лечение от онкологического заболевания. Согласно самому позитивному прогнозу, публика увидит её на ежегодном июньском параде.

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