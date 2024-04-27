Стала известна победительница шоу «Большие девочки»: вот на сколько ей удалось похудеть

Проект подошел к концу, а упорная работа участниц над собой продолжается. 26 апреля стало известно, кто же стал победительницей первого сезона шоу «Большие девочки». Помимо ответа на главный вопрос зрители узнали, кто из девушек получил приз за «домашнюю работу».

После ухода с проекта бывшие участницы продолжили бороться за стройность. Так, лучший результат показала Анастасия Сытникова, которая благодаря самостоятельному похудению смогла скинуть 33 килограмма. Первоначальный вес девушки составлял 140 килограммов. В качестве приза ей вручили пятьсот тысяч рублей.

Финалистки проекта Фото: Официальный аккаунт проекта «Большие девочки»

Финалистками проекта стали Лилит Хачатрян (120 кг на старте – 80 кг на финише), Анастасия Белозёрова (140 кг на старте – 95 кг на финише), а также Амина Усманилаева (120 кг на старте – 82 кг на финише). Таким образом, победительницей «Больших девочек» стала Лилит Хачатрян. Именно она получила миллион рублей на исполнение мечты.

Лилит Хачатрян Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Я очень благодарна этому проекту, что обрела новую версию себя. Спасибо всем за это уникальный, последний шанс – я знаю, что не смогла бы похудеть самостоятельно. Не верю, что у меня сейчас две цифры на весах! — отметила Лилит.

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