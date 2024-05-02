Тайра Бэнкс — о том, что впервые попробовала алкоголь в 50 лет: оно того не стоило

Бессменная ведущая шоу «Топ-модель по-американски» всегда выступала за исключительно правильный образ жизни. Тайра Бэнкс уверена, что спиртное и другие вредные привычки отнимают молодость, красоту и, конечно, здоровье.

В новом интервью Бэнкс рассказала, что впервые в жизни попробовала алкоголь лишь в прошлом году, на вечеринке по случаю своего 50-летия. Модель призналась, что оказалась не в восторге от такого опыта.

Свой день рождения Тайра отмечала в Австралии, где живёт вместе с сыном Йорком и возлюбленным. На торжество прилетели мама и лучший друг Бэнкс. Близкие решили устроить грандиозный сюрприз для модели, а в разгар праздника предложили ей попробовать один из напитков, стоящих на столе.

Оно того не стоило. Мне показалось, что я выпила что-то несравненно отвратительное, — поделилась впечатлениями Тайра.

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