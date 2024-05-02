Резкое похолодание: синоптики предупреждают о минусовой температуре в Москве

В столицу возвращаются заморозки. Уточнённый прогноз погоды на ближайшие дни опубликовал Гидрометцентр России.

В ближайшей пятидневке значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4-5 градусов. Ночами будут возможны заморозки.

В ночь на 3 мая в столице похолодает до +1…+3 градусов, местами ожидаются заморозки до -1. Днём воздух прогреется всего до +8…+10 градусов. Осадки обойдут Москву стороной.

Ночью 4 мая температура понизится до 0…-2 градусов, а днём потеплеет до +13…+13. Пройдёт небольшой дождь.

В воскресенье, 5 мая, синоптики обещают +5…+7 градусов ночью и +12…+14 градусов днём. Возможны дожди различной интенсивности, местами порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Погода существенно не изменится и в начале следующей недели. В понедельник и вторник в ночные часы температура может понизиться до 0…-1 градуса. Днём будет от 7 до 13 градусов.

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