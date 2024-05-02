Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Шакил О'Нил рассказал, что тратит тысячи долларов на педикюр

Лак, стразы и рисунки: Шакил О'Нил рассказал, что тратит тысячи долларов на педикюр
Шакил О'Нил
Аудио-версия:
Комментарии

Кто бы мог подумать, что этот суровый мужчина в восторге от спа-процедур. Шакил О'Нил рассказал, что впервые столкнулся с понятием «педикюр», когда сильно повредил ноготь во время одного из матчей. Тогда мама спортсмена нанесла на травмированный ноготь на ноге красный лак. С того момента О'Нил регулярно посещает салон красоты, а в последнее время тратит на процедуру около тысячи $.

В это трудно поверить, но грозный Шакил О'Нил не против и дизайна на ногтях. Спортсмен признался, что сильно стесняется того, как выглядят ногти на его ногах, поэтому старается делать все, чтобы они выглядели ухоженно. О'Нил пошутил, что всегда был большим любителем страз и рисунков.

К слову, Шакил не единственный спортсмен, красящий ногти на ногах. Так, например, Калеб Уильямс, лучший игрок НФЛ 2024, недавно продемонстрировал идеальный педикюр. Более того, один из ногтей Уильямса был выкрашен в серебристый оттенок, подходящий под платье его спутницы Алины Тирегод.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Шакил О'Нил рассказал, как чемпион UFC нокаутировал человека, который оскорблял его
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android