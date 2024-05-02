Лак, стразы и рисунки: Шакил О'Нил рассказал, что тратит тысячи долларов на педикюр

Кто бы мог подумать, что этот суровый мужчина в восторге от спа-процедур. Шакил О'Нил рассказал, что впервые столкнулся с понятием «педикюр», когда сильно повредил ноготь во время одного из матчей. Тогда мама спортсмена нанесла на травмированный ноготь на ноге красный лак. С того момента О'Нил регулярно посещает салон красоты, а в последнее время тратит на процедуру около тысячи $.

В это трудно поверить, но грозный Шакил О'Нил не против и дизайна на ногтях. Спортсмен признался, что сильно стесняется того, как выглядят ногти на его ногах, поэтому старается делать все, чтобы они выглядели ухоженно. О'Нил пошутил, что всегда был большим любителем страз и рисунков.

К слову, Шакил не единственный спортсмен, красящий ногти на ногах. Так, например, Калеб Уильямс, лучший игрок НФЛ 2024, недавно продемонстрировал идеальный педикюр. Более того, один из ногтей Уильямса был выкрашен в серебристый оттенок, подходящий под платье его спутницы Алины Тирегод.

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