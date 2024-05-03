Оливия Калпо избавилась от филлеров перед свадьбой с футболистом Кристианом Маккэфри

Свадьба обладательницы титула «Мисс Вселенная» и игрока в американский футбол обещает стать одной из самых ярких в этом сезоне. Год назад Кристиан Маккэфри сделал предложение своей возлюбленной Оливии Калпо. Бракосочетание состоится совсем скоро, поэтому парочка вовсю готовится к нему.

Оливия тщательно подбирает свадебный образ. Кроме того, в преддверии торжества она решилась на кардинальные перемены во внешности. Девушка поделилась в социальных сетях новостью о том, что избавилась от филлеров в губах, вернувшись к естественному объёму.

Оливия Калпо Фото: Из личного архива Оливии Калпо

По словам Калпо, увеличение губ – единственная процедура, которую она когда-либо делала в кабинете косметолога. И всё же некоторые уверены, что девушка прибегала к удалению комков Биша, благодаря чему щёки Оливии стали более впалыми. Модель рассказывала, что на самом деле очень боится делать подобные манипуляции, однако не осуждает тех, кто всё же решается на пластические операции.

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