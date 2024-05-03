После сильной магнитной бури на Земле произошла мощная вспышка на Солнце

Ночью в России была зарегистрирована третья по силе магнитная буря за год. Она достигла семи баллов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Учёные предупредили о высокой вероятности появления полярного сияния в Москве и Санкт-Петербурге. Жители городов действительно стали свидетелями необычного для этих широт явления — они активно делились фотографиями и видео в социальных сетях.

Сейчас состояние магнитосферы спокойное.

Кроме того, эксперты отмечают, что сегодня утром на Солнце была зарегистрирована вспышка высшего балла X.

Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в четыре раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20.

По предварительной информации, вспышка вызвала выбросы солнечной плазмы в космос. Учёные говорят о высокой вероятности того, что облака плазмы будут двигаться в сторону Земли.

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