Итальянские власти запретили проводить тренировки по йоге со щенками

В последнее время йога с пушистыми малышами набирает всё большую популярность. Министерство здравоохранения Италии приняло решение запретить привлекать к занятиям щенков. Теперь быть напарником для йоги могут только взрослые собаки. По мнению итальянских ветеринаров и кинологов, тренировки пагубно влияют на здоровье малышей.

Более того, итальянские зоозащитники регулярно получали жалобы о жестоком обращении с животными во время тренировок. Власти отметили, что чаще всего щенки привлекались к занятиям йогой лишь для того, чтобы поднять рейтинг студии и привлечь новых посетителей. Многие владельцы подобного бизнеса пренебрегали соблюдением строгих правил, которые так важны для того, чтобы животное выросло здоровым.

Конечно, у сторонников доги (йога с собаками) на этот счёт мнение иное. Они уверены, что благодаря таким занятиям пушистые малыши могут обрести дом и любящих хозяев. Полностью отказываться от тренировок с собаками в Италии пока не планируют, однако теперь контроль за студиями будет в разы жёстче.

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