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Эксперты назвали 4 богатых магнием продуктов для улучшения сна и здоровья сердца

Эксперты назвали четыре богатых магнием продукта для улучшения сна и здоровья сердца
Эксперты назвали 4 богатых магнием продуктов
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Магний необходим для синтеза белка, функционировании мышц и нервов, производства энергии. Этот макроэлемент улучшает здоровье сердца, качество сна и даже помогает уменьшить симптомы головных болей и мигреней.

Эксперты по питанию отмечают, что магний необходимо получать из продуктов, а не из добавок. Дело в том, что минерал из пищи усваивается организмом лучше.

Специалисты назвали четырёх богатых магнием продуктов, которые стоит добавить в свой рацион:

  • орехи и семена, особенно миндаль, кешью и арахис, семена тыквы;
  • рыба, например, лосось;
  • бананы (в среднем фрукте содержится 37 мг минерала);
  • бобовые, в частности, фасоль (до 86 мг на порцию).
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