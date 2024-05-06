Мадонна дала самый большой концерт в своей карьере, несмотря на травму колена

Звезде удалось собрать на одной площадке больше миллиона человек. Мадонна бесплатно выступила на бразильском пляже Копакабана, расположенном в Рио-де-Жанейро. Певица заявила, что этот концерт – знак благодарности поклонникам, которые на протяжении многих лет поддерживают её творчество. На шоу Мадонны собралось более 1,5 миллиона зрителей.

За время выступления певица сменила несколько образов, однако на протяжении всего шоу она не снимала повязку с колена. Оказалось, что в этот раз Мадонна вышла на сцену с травмой. Остаётся загадкой, что именно произошло со звездой. Каждый, кому довелось увидеть выступление певицы, отметил, что она, как и всегда, была невероятно энергичной и бодрой.

Выступление на пляже Копакабана стало завершением большого тура звезды. В общей сложности она вышла на сцену 81 раз, порадовав поклонников из 14 стран. Во время тура Мадонне несколько раз приходилось сталкиваться с проблемами со здоровьем. Так, в октябре она была вынуждена прервать гастроли, поскольку оказалась в больнице из-за инфекции.

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