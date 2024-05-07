Дочь Уиз Ризерспун ответила хейтерам, критикующим её внешность

24-летняя Ава Филлипп столкнулась с хейтерами после своего актёрского дебюта. Дочь Риз Уизерспун стремительно продвигается в кинематографе, однако, как оказалось, её успех заслуженным считают далеко не все. У девушки уже появилась целая армия недоброжелателей, которые то и дело насмехаются над внешностью Авы и критикуют её в комментариях в социальных сетях. Филлипп решила не терпеть и дала мощный отпор хейтерам.

Я увидела, как два незнакомца комментировали моё тело. Первый сказал, что мне следует заняться фитнесом, потому что я слишком толстая… Второй обвинил меня в том, что я морю себя голодом, потому что я слишком худая, — написала Ава.

Филлипп отметила, что такие противоречивые комментарии она читает ежедневно. Люди переходят от крайности к крайности, забывая, что каждый имеет право на индивидуальность. Внешность – явно не то, по чему стоит делать выводы о человеке. Ава надеется, что однажды станет модным не осуждать другого за вес.

Никто не заслуживает того, чтобы его выделяли из толпы за то, как он выглядит. Вы не всегда знаете, через что кто-то прошёл или с чем он борется, — подытожила Филлипп.

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