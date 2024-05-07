Распространённая специя, которая есть у каждого на кухне, помогает похудеть

Учёные из Института наук о жизни Мичиганского университета продемонстрировали, как обычная специя способствует эффективному сжиганию жира. Речь идёт о корице, а именно её основном ингредиенте — коричном альдегиде.

Исследование, опубликованное в журнале Metabolism, показало, что этот компонент улучшает метаболическое здоровье, воздействуя непосредственно на жировые клетки, которые называются адипоцитами. Это происходит за счёт активации термогенеза, который использует накопленную энергию для сжигания калорий.

Авторы отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы определить, как лучше всего использовать метаболические преимущества коричного альдегида, не вызывая при этом неблагоприятных побочных эффектов.

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