59-летняя звезда «Секса в большом городе» произвела фурор фото без косметики и фильтров

Кристин Дэвис точно знает, как порадовать поклонников. Трудно поверить, что звезде легендарного сериала уже 59 лет. Глядя на свежие фотографии актрисы, невольно напрашивается мысль о том, что ей удалось узнать секрет вечной молодости. Дэвис не стесняется показывать себя без косметики и фильтров, а её свежее фото устроило настоящий взрыв в Сети.

У себя в социальных сетях Кристин похвасталась новой стрижкой и обновлённым цветом волос. Смена имиджа определённо к лицу актрисе. Поклонники актрисы особенно оценили её натуральный образ.

Кристин Дэвис Фото: Из личного архива Кристин Дэвис

В комментариях под публикацией пользователи Сети в перерывах между комплиментами задают Дэвис лишь один вопрос: что помогает ей выглядеть настолько великолепно? К слову, сама Кристин признавалась, что в вопросах красоты всегда следовала примеру своей мамы, которая никогда не колола филлеры, а также старалась вести здоровый образ жизни.

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