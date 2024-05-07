Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

59-летняя звезда «Секса в большом городе» произвела фурор фото без косметики и фильтров

59-летняя звезда «Секса в большом городе» произвела фурор фото без косметики и фильтров
Кристин Дэвис
Аудио-версия:
Комментарии

Кристин Дэвис точно знает, как порадовать поклонников. Трудно поверить, что звезде легендарного сериала уже 59 лет. Глядя на свежие фотографии актрисы, невольно напрашивается мысль о том, что ей удалось узнать секрет вечной молодости. Дэвис не стесняется показывать себя без косметики и фильтров, а её свежее фото устроило настоящий взрыв в Сети.

У себя в социальных сетях Кристин похвасталась новой стрижкой и обновлённым цветом волос. Смена имиджа определённо к лицу актрисе. Поклонники актрисы особенно оценили её натуральный образ.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис

Фото: Из личного архива Кристин Дэвис

В комментариях под публикацией пользователи Сети в перерывах между комплиментами задают Дэвис лишь один вопрос: что помогает ей выглядеть настолько великолепно? К слову, сама Кристин признавалась, что в вопросах красоты всегда следовала примеру своей мамы, которая никогда не колола филлеры, а также старалась вести здоровый образ жизни.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Джонни Депп признался, что чувствует себя отрешённым от мира
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android