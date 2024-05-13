Учёные выявили маркеры крови, по которым можно определить биологический возраст человека

Учёные из Питтсбургского университета определили маркеры крови, которые связаны со здоровым и ускоренным старением. Эти показатели помогают предсказывать биологический возраст человека, который отражает скорость старения его клеток и органов, независимо от его хронологического возраста. Исследование опубликовано в журнале Aging Cell.

Возраст — это больше чем просто число. Представьте двух человек в возрасте 65 лет: один ездит на работу на велосипеде, а по выходным катается на лыжах, а другой не может подняться по лестнице. У них одинаковый хронологический возраст, но совершенно разный биологический возраст. Почему эти два человека стареют по-разному? Этот вопрос лежит в основе исследования.

Команда под руководством Адити Гуркар, ассистента профессора гериатрической медицины в Медицинской школе Питтсбурга и члена Института старения, изучала состояние здоровья 196 пожилых людей. Всего было две группы участников: здоровые и активные добровольцы старше 75 лет и люди в возрасте от 65 до 75 лет, но с худшим здоровьем.

Учёным удалось определить 25 метаболитов крови, благодаря которым можно точно установить биологический возраст человека. В дальнейшем авторы намерены проверить, можно ли прогнозировать биологический возраст у более молодых людей на основе этих же показателей.

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