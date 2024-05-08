Гидрометцентр дал неутешительный прогноз погоды в Москве на 9 мая

Погода в День Победы не порадует москвичей. Об этом свидетельствует прогноз, предоставленный Гидрометцентром России.

9 мая в Москве и Московской области под влиянием холодной полярной воздушной массы, перемещающейся с акватории Карского моря, ожидается погода с прояснениями и очень холодная.

В ночь с 8 на 9 мая температура воздуха в столице понизится до -1…-3 градусов, в центре города будет 0…+2 градуса. Пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в том числе и в утренние часы. На дорогах местами возможна гололедица.

Днём в Москве пойдёт мокрый снег, ожидаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +5…+7 градусов.

В Гидрометцентре отмечают, что в День Победы в столице среднесуточная температура будет на 10 градусов ниже климатической нормы, что соответствует началу апреля.

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