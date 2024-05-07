Семилетняя жительница Перми отжалась 1501 раз и стала мировой рекордсменкой

Юная спортсменка точно замотивирует вас не пропустить тренировку. Лидии Котельниковой из Перми всего семь лет, однако она уже носит статус самой сильной девочки России. Школьница уже неоднократно устанавливала рекорды, которые впечатляют даже взрослых атлетов, а её новое достижение превосходит все границы.

5 мая Лидия установила мировой рекорд, отжавшись 1501 раз. Невероятный результат девочка показала на краевом турнире по боевым искусствам «Кубок Пармы». Предыдущий рекорд, к слову, тоже был установлен Лидией – в прошлый раз она выполнила 1301 отжимание.

Кроме того, первокласснице принадлежит несколько рекордов по подтягиванию на турнике, а также по отжиманию на гвоздях и брусьях. Помимо прочего, Лидия уже несколько лет занимается дзюдо и серьёзно увлекается акробатикой.

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