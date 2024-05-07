Памела Андерсон впервые за долгое время появилась на публике с макияжем

Звезда 90-х неожиданно нарушила правило, которому следовала несколько лет. Ослепительная Памела Андерсон прекрасна в любом образе, однако на ковровой дорожке Met Gala 2024 она, без преувеличения, затмила всех. Для этого ей не понадобилось надевать безумный наряд или делать сумасшедшую укладку. Достаточно было всего лишь прийти с макияжем.

На протяжении нескольких лет Памела Андерсон появлялась на светских мероприятиях и на съёмках для модных брендов исключительно без косметики. От макияжа актриса отказалась после смерти своего визажиста, а работать с другими мастерами звезда отказывалась.

На Met Gala Андерсон пришла в воздушном образе от бренда Oscar de la Renta. Главным аксессуаром актрисы в этот вечер стал необычный головной убор из искусственной кожи и перьев от Noel Stewart. Кроме того, Памела надела роскошные украшения с розовыми и белыми бриллиантами.

Памела Андерсон Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Собраться на мероприятие и сделать макияж актрисе помог легендарный визажист Пэт Макграт. А вот небрежную укладку в стиле 90-х Андерсон сделал стилист Орландо Пита. Образ актрисы получился лёгким и романтичным.

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