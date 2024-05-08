Китайский зоопарк выдавал покрашенных щенков чау-чау за детёнышей панды

Находчивости руководства зоопарка города Тайчжоу можно только позавидовать. Нет никаких сомнений в том, что очаровательных панд любят во всём мире, а сильнее всего этих забавных мишек обожают жители Поднебесной. Воспользоваться волной популярности панд решили в одном из китайских зоопарков.

Правда, размеры вольеров завести настоящих медведей зоопарку не позволили, поэтому его руководство приняло решение подойти к вопросу творчески. С 1 по 5 мая десятки тысяч человек пришли в зоопарк, чтобы своими глазами увидеть чёрно-белых малышей. Подвох посетители заметили сразу.

Щенок чау-чау в образе панды Фото: Социальные сети

Оказалось, что в зоопарке не придумали ничего лучше, чем просто покрасить щенков чау-чау. В результате на руководство обрушилась волна жалоб из-за жестокого обращения с животными. Кроме того, люди сетуют на то, что их попытались ввести в заблуждение таким нелепым способом. Зоопарк свою ошибку признал и отметил, что всего лишь хотел порадовать посетителей и увеличить выручку.

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