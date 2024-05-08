«Он воодушевлён футболом в трудные времена»: принц Уильям побывал на матче любимой команды

Наследник британского престола всегда был большим любителем футбола. 2 мая принц Уильям неожиданно посетил матч «Астон Виллы» и «Олимпиакоса», который состоялся в Бирмингеме. Это была первая игра в рамках полуфинала Лиги конференций УЕФА.

Как и полагается королевской особе, Уильям наблюдал за происходящим на поле из роскошной ложи, однако это не мешало ему вместе с другими болельщиками бурно реагировать на опасные моменты и выкрикивать слова поддержки в сторону футболистов. В этот раз «Олимпиакос» обыграл «Астон Виллу» со счётом 4:2.

Принц Уильям Фото: Michael Regan/Getty Images

Он воодушевлён футболом в трудные времена, — рассказывал источник, близкий к Букингемскому дворцу.

Ещё со времен студенчества Уильям болеет за «Астон Виллу», а также является президентом Английской футбольной ассоциации. Забавно, но, по словам принца, он с юности категорически отказывался болеть за популярные команды. Уильям отмечал, что все его друзья носили шарфы «Челси» или «Манчестер Юнайтед», поэтому он выглядел странно, когда говорил, что болеет за «Астон Виллу».

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