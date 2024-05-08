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Хирург назвал симптомы образования камней в желчном пузыре

Хирург назвал симптомы образования камней в желчном пузыре
Симптомы образования камней в желчном пузыре
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Желчные камни — это затвердевшие отложения пищеварительной жидкости, желчи, в желчном пузыре. Хирург клиники Майо Ирвинг Хорхе назвал симптомы, которые указывают на образование таких камней.

О недуге могут предупреждать сильная боль в животе или спине между лопатками. Как правило, она возникает после приёма пищи, особенно жирной. Возможны также тошнота и рвота.

По словам эксперта, наиболее распространённой причиной образования камней в желчном пузыре является рацион. Минимизировать риск их возникновения поможет диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием холестерина.

Камни в желчном пузыре не рассасываются, требуется операция по удалению желчного пузыря.

Это орган, без которого люди могут жить и не иметь каких-либо долгосрочных последствий. Мы удаляем желчный пузырь не только потому, что в нём есть камни, но и потому, что именно здесь образуется большинство камней. Но есть небольшой процент пациентов, у которых камни могут образовываться внутри самих желчных протоков.
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