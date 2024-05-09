Российский атлет первым в мире вручную сдвинул с места «Сапсан»

Настоящие богатыри живут среди нас. Невероятный рекорд установил атлет Денис Вовк. 7 мая ему удалось сдвинуть целый состав поезда весом 650 тонн и протащить его почти на 1,5 метра. Сделать, казалось бы, невозможное, спортсмену удалось с помощью обыкновенной лестницы, которая выступила в роли опоры.

Денис Вовк Фото: Кадр из видео РЖД

Сегодня в Санкт-Петербурге в депо Металлострой атлет силового экстрима Денис Вовк сдвинул с места поезд «Сапсан» весом 650 тонн! С помощью специальной лестницы и троса спортсмен переместил поезд на 1,48 метра за 37 секунд, — говорится в публикации в телеграм-канале РЖД.

Представители РЖД отметили, что ранее совершить подобное не удавалось никому, поэтому Вовк официально стал мировым рекордсменом. Силач заявил, что останавливаться на достигнутом не планирует, поэтому пообещал, что в День ВМФ России сдвинет с места подводную лодку.

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