Том Холланд получил травму во время семейной игры в гольф

Пока Зендея блистала на ковровой дорожке Met Gala, актёр прикладывал к голове лёд. Семья Тома Холланда уже много лет увлекается гольфом. Вместе с родителями и друзьями звезда «Человека-паука» отправился в Шотландию. И всё бы ничего, только поездка закончилась травмой, которую актёр получил прямо на поле для гольфа.

Отец Тома Доминик Холланд у себя в социальных сетях рассказал, что во время игры близкий друг актёра Алекс Роберт не рассчитал силу удара, из-за чего мяч врезался прямо в голову Тома:

Мяч угодил Тому в лоб. Если бы он пролетел всего в нескольких сантиметрах слева или справа от него… Мы все были в шоке, и, конечно, это было больно. Том упал на газон, как будто в него выстрелили. К счастью, его шерстяная шапка хотя бы немного ослабила удар.

Том Холланд Фото: Из личного архива Тома Холланда

Судя по всему, внушительная шишка и стала причиной того, что Холланд не появился ни на одной фотографии с прошедшего бала Met Gala. Не исключено, что актёр всё же присутствовал на мероприятии, но из-за синяка так и не решился попозировать перед камерами.

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