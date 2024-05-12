Казанский марафон — 2024: результаты, победители, фото

В первый день марафона по городу пробежали 18 тысяч человек. В этом году ежегодный Казанский марафон был юбилейным – он прошёл уже в 10-й раз. 11 мая, в первый день забега, спортсмены пробежали по 3 и 10 километров.

Казанский марафон Фото: kazan.run

Лучшими в главной дистанции стали Андрей Сущеня (показал время 30 минут 34 секунды) и Ульяна Андреева (34 минуты 24 секунды). Победителем в полумарафоне стал Ринас Ахмадеев (1 час 4 минуты 35 секунд), а среди женщин первое место взяла Анна Викулова (1 час 9 минут 54 секунды).

Спортсмены стартовали в районе Центрального стадиона Казани, после чего преодолели несколько улиц города. К слову, в этот день свои силы испытал комик Денис Дорохов, который решился на участие в марафоне после встречи с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.

«Я пробежал десятку, это было круто. Надеюсь, что дальше меня ждёт полумарафон. Попробуем осилить», — поделился впечатлениями Дорохов.

Казанский марафон Фото: kazan.run

А сегодня, 12 мая, участники марафона вышли на дистанцию 42,2 километра. Победителем забега стал Алексей Реунков из Челябинска. На то, чтобы преодолеть маршрут, у него ушло всего 2 часа 14 минут 19 секунд. Среди женщин лучший результат показала Луиза Дмитриева. Она пробежала марафон за 2 часа 31 минуту 15 секунд.

42,2 км. Мужчины

1. Алексей Реунков – 02:14:19

2. Дмитрий Неделин – 02:14:20

3. Руслан Хорошилов – 02:14:52

42,2 км. Женщины

1. Луиза Дмитриева – 02:31:15

2. Алёна Татаринова – 02:32:06

3. Алина Прокопьева – 02:32:38

21,1 км. Мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 01:04:35

2. Алексей Патраков – 01:05:32

3. Кирилл Тришканов – 01:06:09

21,1 км. Женщины

1. Анна Викулова – 01:09:54

2. Елена Седова – 01:14:22

3. Людмила Лебедева – 01:14:44

10 км. Мужчины

1. Андрей Сущеня – 30:34

2. Дмитрий Зюзин – 30:46

3. Кирилл Ясницкий – 31:06

10 км. Женщины

1. Ульяна Андреева – 34:24

2. Александра Вдовина – 35:17

3. Катерина Аксенова – 36:03

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