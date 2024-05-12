Казанский марафон — 2024: результаты, победители, фото

В первый день марафона по городу пробежали 18 тысяч человек. В этом году ежегодный Казанский марафон был юбилейным – он прошёл уже в 10-й раз. 11 мая, в первый день забега, спортсмены пробежали по 3 и 10 километров.
Казанский марафон
Фото: kazan.run
Лучшими в главной дистанции стали Андрей Сущеня (показал время 30 минут 34 секунды) и Ульяна Андреева (34 минуты 24 секунды). Победителем в полумарафоне стал Ринас Ахмадеев (1 час 4 минуты 35 секунд), а среди женщин первое место взяла Анна Викулова (1 час 9 минут 54 секунды).
Спортсмены стартовали в районе Центрального стадиона Казани, после чего преодолели несколько улиц города. К слову, в этот день свои силы испытал комик Денис Дорохов, который решился на участие в марафоне после встречи с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым.
«Я пробежал десятку, это было круто. Надеюсь, что дальше меня ждёт полумарафон. Попробуем осилить», — поделился впечатлениями Дорохов.
Казанский марафон
Фото: kazan.run
А сегодня, 12 мая, участники марафона вышли на дистанцию 42,2 километра. Победителем забега стал Алексей Реунков из Челябинска. На то, чтобы преодолеть маршрут, у него ушло всего 2 часа 14 минут 19 секунд. Среди женщин лучший результат показала Луиза Дмитриева. Она пробежала марафон за 2 часа 31 минуту 15 секунд.
42,2 км. Мужчины
1. Алексей Реунков – 02:14:19
2. Дмитрий Неделин – 02:14:20
3. Руслан Хорошилов – 02:14:52
42,2 км. Женщины
1. Луиза Дмитриева – 02:31:15
2. Алёна Татаринова – 02:32:06
3. Алина Прокопьева – 02:32:38
21,1 км. Мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 01:04:35
2. Алексей Патраков – 01:05:32
3. Кирилл Тришканов – 01:06:09
21,1 км. Женщины
1. Анна Викулова – 01:09:54
2. Елена Седова – 01:14:22
3. Людмила Лебедева – 01:14:44
10 км. Мужчины
1. Андрей Сущеня – 30:34
2. Дмитрий Зюзин – 30:46
3. Кирилл Ясницкий – 31:06
10 км. Женщины
1. Ульяна Андреева – 34:24
2. Александра Вдовина – 35:17
3. Катерина Аксенова – 36:03
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.