Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты объяснили, почему зевота заразительна

Эксперты объяснили, почему зевота заразительна
Вот почему зевота заразительна
Аудио-версия:
Комментарии

Зевота — один из типичных признаков усталости. Однако иногда мы зеваем ещё и потому, что зевает кто-то другой, — хотя сами мы не устали. Почему это происходит, рассказали эксперты.

Учёные точно не определили цель зевоты, однако, согласно некоторым объяснительным моделям, такое действие должно увеличить поступление кислорода в мозг и тем самым заставить вас проснуться. Тем не менее другие теории предполагают, что зевота снижает температуру мозга и, таким образом, охлаждает его.

Согласно моделям социальной биологии, коллективная зевота должна быть вызвана сочувствием. Так называемые зеркальные нейроны в мозгу заставляют нас имитировать зевоту другого человека. Исследования также показали, что чем лучше мы знаем зевающего человека и чем больше он нам нравится, тем более заразительно это действие. Коллективный зевок призван выразить сострадание к уставшему члену группы и тем самым укрепить социальную сплочённость.

Читайте также:
Симптомы инсульта: этот малоизвестный признак может проявиться во время еды

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android