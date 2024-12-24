Эксперты объяснили, почему зевота заразительна

Зевота — один из типичных признаков усталости. Однако иногда мы зеваем ещё и потому, что зевает кто-то другой, — хотя сами мы не устали. Почему это происходит, рассказали эксперты.

Учёные точно не определили цель зевоты, однако, согласно некоторым объяснительным моделям, такое действие должно увеличить поступление кислорода в мозг и тем самым заставить вас проснуться. Тем не менее другие теории предполагают, что зевота снижает температуру мозга и, таким образом, охлаждает его.

Согласно моделям социальной биологии, коллективная зевота должна быть вызвана сочувствием. Так называемые зеркальные нейроны в мозгу заставляют нас имитировать зевоту другого человека. Исследования также показали, что чем лучше мы знаем зевающего человека и чем больше он нам нравится, тем более заразительно это действие. Коллективный зевок призван выразить сострадание к уставшему члену группы и тем самым укрепить социальную сплочённость.

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