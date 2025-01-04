Изменения голоса могут быть признаком опасного для жизни заболевания

Если вы или ваши близкие заметили, что ваш голос стал отличаться от привычного, то немедленно обратитесь к врачу. Такой признак может предупреждать об опасном заболевании, говорят эксперты.

Изменения голоса являются малоизвестным симптомом рака лёгких. Ваш голос может звучать хрипло, натужно, с придыханием, он может казаться слабым или усталым. Вы также можете заметить, что говорите более высоким или более низким тоном, чем обычно.

Существует множество различных причин охриплости голоса, включая отёк голосового аппарата. Часто это вызвано инфекцией дыхательных путей и кислотным рефлюксом. Однако если проблема не исчезает в течение трёх недель, то обязательно пройдите обследование для исключения наличия рака лёгких.

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