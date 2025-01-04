Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Изменения голоса могут быть признаком опасного для жизни заболевания

Изменения голоса могут быть признаком опасного для жизни заболевания
Изменения голоса могут быть признаком болезни
Аудио-версия:
Комментарии

Если вы или ваши близкие заметили, что ваш голос стал отличаться от привычного, то немедленно обратитесь к врачу. Такой признак может предупреждать об опасном заболевании, говорят эксперты.

Изменения голоса являются малоизвестным симптомом рака лёгких. Ваш голос может звучать хрипло, натужно, с придыханием, он может казаться слабым или усталым. Вы также можете заметить, что говорите более высоким или более низким тоном, чем обычно.

Существует множество различных причин охриплости голоса, включая отёк голосового аппарата. Часто это вызвано инфекцией дыхательных путей и кислотным рефлюксом. Однако если проблема не исчезает в течение трёх недель, то обязательно пройдите обследование для исключения наличия рака лёгких.

Читайте также:
Доктор медицинских наук назвала коварный признак сахарного диабета

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android