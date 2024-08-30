Будьте осторожны: этот неожиданный ингредиент не сочетается с овсянкой

Овсянка является полезным и вкусным блюдом для завтрака. Но есть один ингредиент, который не следует есть с этой кашей, предупреждают эксперты.

Овсянка богата ненасыщенными жирными кислотами, витаминами В1, В9 и К, а также магнием, железом и цинком. В хлопьях также много клетчатки, которая важна для работы желудочно-кишечного тракта.

Многие любят добавлять в кашу сухофрукты, однако они не сочетаются с овсянкой. Дело в том, что такие добавки содержат гораздо больше калорий и сахара, чем свежие ягоды, виноград или сливы. Это связано с тем, что вся жидкость из них удаляется во время обработки.

В итоге вместе с полезной кашей вы потребляете большое количество сахара. Это ведёт к резким скачкам уровня глюкозы в крови и быстрому чувству голода после еды.

Если вам хочется как-то подсластить блюдо, лучше добавьте в него немного какао-порошка или корицы.

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