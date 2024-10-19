Кардиолог назвал простой способ быстро поднять давление в домашних условиях

Опасно для здоровья не только повышенное артериальное давление, но и пониженное (гипотония). Кардиолог из Кливлендской клиники Джеффри Курсон объяснил, как можно быстро повысить показатели.

Люди с низким кровяным давлением часто чувствуют слабость и усталость, легко мёрзнут и испытывают трудности с концентрацией внимания. По словам кардиолога, если вы чувствуете, что ваше давление падает (как будто вы вот-вот потеряете сознание), первое и самое важное, что вы можете сделать, — это медленно сменить положение. Если вы стоите, то сядьте или лягте, если сидите — положите голову между ног, если лежите — поднимите ноги.

И следите за своим окружением: избегайте лестниц, кафельных полов. Изменение положения повышает кровяное давление и снижает вероятность потери сознания.

При низком давлении Джеффри Курсон рекомендовал больше пить, поскольку жидкость увеличивает объём крови. Это приводит к расширению вен и артерий и улучшению кровообращения.

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