Не только для улучшения обмена веществ: 5 причин выпивать стакан воды по утрам

Эксперты рекомендуют людям выпивать большой стакан воды сразу после пробуждения. Вот пять причин, почему это действие нужно превратить в привычку.

Ускорение обмена веществ. После употребления воды организму приходится приспосабливать температуру жидкости к температуре тела и, следовательно, выделять тепло. Это, в свою очередь, обеспечивает активизацию обмена веществ и пищеварения, а также сжигание большего количества калорий.

Вывод токсинов. Пока вы спите, организм восстанавливается, токсины расщепляются. Вода натощак лучше всего подходит для вымывания таких веществ.

Польза для желудка. Проблемы с пищеварением, такие как боль в животе, изжога или диарея, часто вызваны повышенным уровнем кислоты в желудке. Если вы выпьете воду натощак утром, вы разбавите кислоту и предотвратите неприятные симптомы.

Предотвращение инфекции мочевого пузыря. Приём жидкости не только приносит облегчение при уже имеющихся проблемах, но и предотвращает их возникновение.

Придание коже и волосам блеска. Недостаток воды способствует образованию морщин, прыщей и загрязнений, а также делает волосы тусклыми и ломкими.

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