Три распространённых кухонных предмета могут представлять опасность для здоровья

Многие люди недооценивают риски, которые представляют собой обычные предметы кухонного обихода. Эксперты предупредили, в каких случаях следует проявлять осторожность.

Пластиковые контейнеры для хранения. Некоторые пластмассы могут выделять в пищу такие химические вещества, как бисфенол-А (BPA) и фталаты, особенно при нагревании. Они негативно влияют на эндокринную и гормональную системы.

Сковороды с антипригарным покрытием. При сильном перегреве или царапинах химическое покрытие, обеспечивающее антипригарную поверхность, может начать разрушаться, потенциально выделяя токсичные вещества в воздух и пищу.

Антибактериальные чистящие средства. Их активные ингредиенты, такие как триклозан и триклокарбан, способствуют устойчивости к антибиотикам и связаны с различными проблемами со здоровьем, включая дерматит.

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