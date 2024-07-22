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Гастроэнтеролог назвала лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря

Гастроэнтеролог назвала лучшие и худшие продукты для людей с перегибом желчного пузыря
Продукты для людей с загибом желчного пузыря
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Перегиб желчного пузыря требует коррекции диеты, поскольку определённые продукты могут усугубить состояние. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала лучшие и худшие продукты для людей с такой аномалией.

По словам врача, при перегибе желчного пузыря нужно соблюдать ряд рекомендаций. Так, необходимо есть небольшими порциями четыре-пять раз в день, не переедать, пить достаточно жидкости. Также следует питаться сбалансированно и ограничить потребление сахара и простых углеводов.

Полезными при загибе желчного пузыря являются следующие продукты:

  • нежирные кисломолочные продукты:
  • рис, гречка, овсянка;
  • овощи и фрукты (особенно богатые клетчаткой);
  • нежирные виды мяса и рыбы (например, курица, индейка, треска).

Между тем людям с такой аномалией следует избегать:

  • острых приправ и специй;
  • жирных и жареных блюд;
  • копчёностей и консервов;
  • выпечки и сладостей.
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