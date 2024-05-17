Принц Уильям поздравил любимую команду с выходом в Лигу чемпионов УЕФА

Уэльский давно болеет за «Астон Виллу». Несколько дней назад стало известно о том, что английская команда впервые за долгое время вышла в Лигу чемпионов УЕФА. Уильям, который посещает практически все их матчи, уже поздравил футболистов.

Это был исторический сезон и потрясающее достижение. Спасибо главному тренеру Унаи, всей команде и всем причастным, — написал принц Уэльский у себя в социальных сетях.

«Астон Вилла» Фото: Michael Steele/Getty Images

Уильям отметил, что с нетерпением ждёт следующий сезон, и пожелал команде дальнейших побед на новом уровне. «Астон Вилла» заняла четвёртое место в Премьер-лиге благодаря поражению команды «Тоттенхэм Хотспур» в матче с «Манчестер Сити». Последний раз «Астон Вилла» появлялась в Лиге чемпионов в 1983 году. В сезоне‑1981/1982 команда стала победителем турнира.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.