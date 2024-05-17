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Хейли Бибер поделилась милыми снимками с округлившимся животом

Хейли Бибер поделилась милыми снимками с округлившимся животом
Хейли Бибер
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Уже в этом году модель впервые станет мамой. Буквально неделю назад стало известно о том, что Хейли и Джастин Бибер ждут ребёнка. По сообщениям зарубежных источников, на данный момент модель находится на шестом месяце беременности. После заявления Хейли стала чаще появляться на публике, а также делиться с поклонниками милыми кадрами с округлившимся животом.

У себя в социальных сетях она продемонстрировала, как выглядит сейчас. Модель опубликовала снимки в розовом топе, который идеально подчеркнул её положение.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Пользователи Сети отметили, что беременность Хейли невероятно к лицу. Девушка действительно выглядит свежо и счастливо. Пока будущие родители не разглашают пол малыша, однако поклонники не сомневаются, что он будет таким же очаровательным, как и его мама. Сейчас Хейли сосредоточена на своём здоровье, много отдыхает и проводит время с семьёй.

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