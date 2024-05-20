Более 160 тысяч бегунов вышли на старт полумарафона «ЗаБег.РФ»

19 мая 2024 года в России состоялся восьмой крупнейший полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». Во всех регионах ровно в 9:00 по московскому времени на старт вышли одновременно более 160 тысяч человек, из них около 23 000 – в Москве.

В этом году вместе с Россией полумарафон пробежали ещё 15 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Беларусь, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Там мероприятие прошло под названием One Run и собрало около 29 000 человек.

Главный старт полумарафона состоялся в Москве. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Михаил Дегтярёв и руководитель «Лиги Героев» и оргкомитета «ЗаБег.РФ» (One Run) Ксения Шойгу.

По итогам старта в Москве наградили самых быстрых бегунов на всех дистанциях. В полумарафонском забеге на 21,1 км лучший результат среди мужчин показал Михаил Кульков — 01:08.48 и Лидия Корсун в женском зачёте, которая преодолела дистанцию за 01:23.20.

Результаты забегов по городам смотрите здесь.

Всего участники Международного полумарафона пробежали четыре дистанции — 1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21,1 км. Суммарно они преодолели расстояние более миллиона километров.

Для тех, кто не смог выйти на старт 19 мая, организаторы подготовили онлайн-формат забега. До 26 мая любой желающий может выйти на старт без привязки к месту и также стать частью «ЗаБег.РФ». 10% от вырученных средств от онлайн-забега будут направлены фонду «Детские деревни SOS» на развитие спортивных инициатив.

Зарегистрироваться и узнать детали можно на сайте.