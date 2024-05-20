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В Москву идёт летняя жара: известно, когда в столице потеплеет

В Москву идёт по-настоящему летняя погода. Об этом сообщают специалисты Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, начало недели в столице выдалось тёплым, дневные температуры поднимались до +25 градусов. В середине недели немного похолодает: в среду, 22 мая, будет +21…+23 градуса днём, в четверг — от +19 до +21 градуса.

В выходные дни в Москве синоптики обещают летнее тепло. Столбики термометров поднимутся до +26…+27 градусов.

Что касается осадков, то во вторник, 21 мая, возможны кратковременные дожди и грозы. Также небольшой кратковременный дождь ожидается в воскресенье, 26 мая.

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