Зелёный, синий, оранжевый: стоматолог рассказал, на какие состояния указывает цвет языка

Язык должен быть здорового розового цвета. Однако некоторые заболевания и состояния могут изменить его оттенок, говорит стоматолог Дипак Аулак.

Так, толстый белый налёт по всей поверхности языка или на его отдельных частях может быть признаком анемии, скарлатины, красного плоского лишая, лейкоплакии, язв во рту и молочницы.

Жёлтый или коричневый язык обычно является индикатором наличия бактерий в результате плохой гигиены полости рта, курения, употребления алкоголя, кофе или чёрного чая. Обезвоживание, а также продукты, содержащие тимол, ментол, гамамелис, перекиси и эвкалипт, могут стать причиной жёлтого налёта на языке.

Причиной оранжевого языка обычно является плохое состояние полости рта. Но в некоторых случаях этот признак может быть следствием приёма определённых антибиотиков или употребления продуктов, содержащих бета-каротин.

Ярко-красный язык, который часто называют «клубничным языком», может быть признаком целого ряда заболеваний. Он может указывать на пищевую или лекарственную аллергию, дефицит витамина B, скарлатину, эритроплакию (потенциальное предраковое состояние) и глоссит.

Язык может стать чёрного цвета из-за плохой гигиены полости рта, курения, жевания табака, приёма некоторых лекарств, лучевой терапии, а также являться признаком диабета или ВИЧ. Фиолетовый язык сигнализирует о плохом кровообращении или сердечном заболевании.

Зелёный оттенок является результатом плохого состояния полости рта, курения, сухости во рту или приёма определённых лекарств, а синий может указывать на цианоз (недостаток кислорода в крови) и сепсис.

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