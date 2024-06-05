Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Врач назвал распространённую ошибку при приёме обезболивающих во время мигрени

Врач назвал распространённую ошибку при приёме обезболивающих во время мигрени
Ошибка при приёме обезболивающих во время мигрени
Аудио-версия:
Комментарии

Многие люди при мигрени не могут обойтись без обезболивающих препаратов, но с такими лекарствами следует быть осторожными. Дело в том, что они могут привести к обратному эффекту: вместо долгожданного облегчения усугубить симптомы и спровоцировать новые приступы, говорит врач общей практики Оливер Эмрих.

Головная боль может начать жить своей собственной жизнью благодаря использованию обезболивающих. Она может возникать чаще, длиться дольше и становиться более интенсивной.

Чтобы избежать этого эффекта, вам следует придерживаться эмпирического правила «10-20». Это означает, что можно принимать обезболивающие максимум 10 дней в месяц и полностью избегать их приёма как минимум 20 дней в месяц.

Читайте также:
Эксперты назвали предупреждающие признаки теплового удара и способы, как его предотвратить

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android